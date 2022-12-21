بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.. مصرع شخصَيْن في الزلزال الذي ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وأشار البيان إلى أن التيار الكهربائي لا يزال مقطوعاً عن أكثر من 70 ألف شخص في مقاطعة هومبولت، في حين تعمل الشركة المزوّدة لخدمات الغاز والكهرباء بالمنطقة لاستعادة الكهرباء.