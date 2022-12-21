بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.. مصرع شخصَيْن في الزلزال الذي ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

لقي شخصان مصرعهما من جرّاء الزلزال الذي ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، وفقاً لبيان السلطات المحلية في الولاية.
وأشار البيان إلى أن التيار الكهربائي لا يزال مقطوعاً عن أكثر من 70 ألف شخص في مقاطعة هومبولت، في حين تعمل الشركة المزوّدة لخدمات الغاز والكهرباء بالمنطقة لاستعادة الكهرباء.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع عند الساعة 02:34 من صباح اليوم بتوقيت المحيط الهادئ على بُعد 7.5 ميل جنوب غرب بلدة فيرنديل الواقعة في مقاطعة هومبولت شمال كاليفورنيا.