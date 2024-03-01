شرايين الحياة انقطعت.. "الصحة العالمية": النظام في غزة على شفير الانهيار!

كما أضاف أن ذلك خلق "وضعًا مأساويًّا"، كما حدث أمس الخميس، عندما قُتل أكثر من 100 شخص بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية عند مفترق النابلسي في غرب مدينة غزة بشمال القطاع.