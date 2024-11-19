خلال شهرين.. الأمم المتحدة: أكثر من 200 طفل استشهدوا و1100 أُصيبوا في لبنان

وقالت راسل إن حياة الأطفال في إسرائيل وفلسطين ولبنان تتفكك بطريقة لا يمكن تصورها يومًا بعد يوم، وهم يعيشون في ظروف مريرة تنتهك حقوقهم الأساسية في الأمان والعيش بسلام، مضيفة أن الصراعات المستمرة تسببت في مقتل وجرح العديد من الأطفال، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للجيل المقبل في المنطقة.