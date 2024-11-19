خلال شهرين.. الأمم المتحدة: أكثر من 200 طفل استشهدوا و1100 أُصيبوا في لبنان

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بأن أكثر من 200 طفل استشهدوا وأصيب 1100 آخرون في لبنان خلال الشهرين الماضيين، نتيجة للصراعات المستمرة في المنطقة.
وفي بيان رسمي، أكدت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل أن حياة الأطفال في الشرق الأوسط تتعرض إلى تدمير غير مسبوق، مشيرة إلى أن الوضع في لبنان، إضافة إلى إسرائيل وفلسطين، يشهد تصاعدًا في العنف الذي يطول الأطفال بشكل متزايد وفق ما ذكرته اليوم السابع.
وقالت راسل إن حياة الأطفال في إسرائيل وفلسطين ولبنان تتفكك بطريقة لا يمكن تصورها يومًا بعد يوم، وهم يعيشون في ظروف مريرة تنتهك حقوقهم الأساسية في الأمان والعيش بسلام، مضيفة أن الصراعات المستمرة تسببت في مقتل وجرح العديد من الأطفال، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للجيل المقبل في المنطقة.
وأشارت "يونيسيف" إلى أن الوضع في لبنان يشهد تأثيرًا بالغًا على حياة الأطفال، حيث يعانون بسبب نقص الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية التي كانت ضرورية لضمان حياتهم اليومية.