وزير الدفاع السويدي: على أوروبا الانتقال من عقلية السلم إلى الاستعداد لزمن الحرب

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف في يونيو الماضي خلال لقاء مع قادة وكالات أنباء عالمية هذه التصريحات بأنها "أكاذيب وخرافات"، مؤكدا أن روسيا لا تعتزم مهاجمة أوروبا أو دول الحلف، معتبرا أن الهدف من هذه المزاعم هو تضليل الرأي العام في الغرب.