السويد.. رئيس الوزراء يستنكر دعوة زعيم اليمين المتشدّد لهدم مساجد

ندّد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون؛ بزعيم حزب اليمين المتشدّد الداعم لحكومته، الإثنين، بعدما دعا إلى هدم بعض المساجد.
ودعا زعيم حزب "ديمقراطيي السويد" جيمي أكيسون؛ إلى مصادرة بعض المساجد وتسويتها بالأرض خلال خطاب أمام مؤتمر حزبه السنوي السبت.
وقال أكيسون "علينا أن نبدأ بمصادرة وهدم المساجد، حيث يتم نشر دعاية معادية للديمقراطية والسويد والمثليين والسامية أو مضللة بشكلٍ عام".
ووصف كريسترسون الذي لا تضم حكومته الائتلافية "ديمقراطيي السويد"، لكنها تعتمد على دعمه، التصريحات بأنها "تفتقر إلى الاحترام".
وقال لشبكة "إس في تي"، "أعتقد أنها طريقة للتعبير تفتقر إلى الاحترام وتثير الاستقطاب".
وأضاف "يسيء ذلك تمثيل ما تدافع عنه السويد دولياً".
أثار خطاب أكيسون؛ غضباً في السويد وخارجها، وأجبر كريسترسون على إصدار بيان على منصة "إكس"، شدّد فيه على "حق الحرية الدينية دستورياً" في السويد.