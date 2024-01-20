إسبانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون بوقف الإبادة في فلسطين

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتِبَ عليها باللغة الإنجليزية "أوقفوا الإبادة".

وطالبت اللافتة الرئيسية بألوان العلم الفلسطيني، الحكومةَ الإسبانية بإنهاء تجارة الأسلحة، والعلاقات مع إسرائيل.