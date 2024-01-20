إسبانيا.. آلاف المتظاهرين يطالبون بوقف الإبادة في فلسطين

تَظاهر آلاف الأشخاص في مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات مناهضة لإسرائيل، وطالبوا "بوقف الإبادة في فلسطين".
وأفادت الحكومة الإسبانية بأن نحو 25 ألف متظاهر ساروا بين محطة أتوتشا وساحة "سيبيليس" وسط العاصمة مدريد؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وحمل بعض المتظاهرين لافتات كُتِبَ عليها باللغة الإنجليزية "أوقفوا الإبادة".
وطالبت اللافتة الرئيسية بألوان العلم الفلسطيني، الحكومةَ الإسبانية بإنهاء تجارة الأسلحة، والعلاقات مع إسرائيل.
وخرجت مظاهرات في مدن إسبانية كبرى أخرى بينها برشلونة وفالنسيا وإشبيلية، دعت إليها منصة "شبكة" للتضامن ضد احتلال فلسطين تحت شعار "فلنوقف الإبادة في فلسطين".
وتُعَد إسبانيا إحدى أكثر الدول انتقادًا لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي.