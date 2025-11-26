إطلاق نار قرب البيت الأبيض في واشنطن وإصابة عناصر الحرس الوطني الأمريكي

أفادت مصادر رسمية بأن عناصر من الحرس الوطني تعرّضوا لإطلاق نار مساء اليوم الأربعاء قرب البيت الأبيض في وسط العاصمة الأمريكية.

أعلنت شرطة العاصمة واشنطن أن إطلاق النار وقع في تقاطع شارعي 17 و I Street NW — على بعد مبانٍ قليلة من البيت الأبيض.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية – عبر حساب وزيرتها كريستي نويم – أن أثنين من أفراد الحرس الوطني تعرّضا للإصابة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أُحيط علماً بالحادث، والعمل جارٍ لتأمين المنطقة.

أما الشرطة فأعلنت أنها اعتقلت مشتبهًا بإطلاق النار، وتم تأمين مكان الحادثة بالكامل.

التحقيقات مستمرة، والسلطات تطلب من المواطنين تجنب منطقة الحادث طالما استمر العمل الأمني.