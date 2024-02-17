"شكري": أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح ستُشكِّل تهديدًا للأمن القومي المصري

واعتبر شكري خلال جلسة حوارية بعنوان "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي وقف التصعيد"، ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، أن تهجير السكان يُعدُّ انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، سواء كان داخليًّا أو خارجيًّا.