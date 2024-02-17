"شكري": أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح ستُشكِّل تهديدًا للأمن القومي المصري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستُشكِّل تهديدًا مباشرًا لـ"أمننا القومي".
واعتبر شكري خلال جلسة حوارية بعنوان "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحدي وقف التصعيد"، ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، أن تهجير السكان يُعدُّ انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، سواء كان داخليًّا أو خارجيًّا.
وقال شكري: "لسنا بحاجة إلى المزيد من التصعيد في المنطقة"، لافتًا إلى أن أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها تداعيات خطيرة.
وشدد -بحسب موقع سكاي نيوز عربية- على ضرورة تجنُّب العواقب الوخيمة على المدنيين في غزة، والسعي إلى وقف التصعيد العسكري.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن مصر أبلغت إسرائيل بأن عمليات ترحيل سكان رفح "خط أحمر"، وتُشكِّل خطرًا على أمن مصر القومي.
وأضاف بأن هناك تبعات كارثية لتهجير سكان غزة.
وقال وزير الخارجية المصري إن غياب الإرادة السياسية لدى الأسرة الدولية تسبَّب في عرقلة التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين طوال السنوات الماضية، مضيفًا بأن على الطرفين تقديم تنازلات للتوصل لاتفاق.