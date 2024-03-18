مفاوضات هدنة غزة.. تهدئة لمدة 42 يومًا مقابل الإفراج عن 40 محتجزًا إسرائيليًا

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات تبادل الأسرى، التي ستستأنف اليوم (الاثنين) في العاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة "حماس" تهدف لإطلاق سراح 40 محتجزًا إسرائيليًا والتوصل لاتفاق تهدئة لمدة 42 يومًا، وفقًا للتفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي من الحكومة الأمنية المصغرة.