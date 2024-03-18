مفاوضات هدنة غزة.. تهدئة لمدة 42 يومًا مقابل الإفراج عن 40 محتجزًا إسرائيليًا

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مفاوضات تبادل الأسرى، التي ستستأنف اليوم (الاثنين) في العاصمة القطرية الدوحة بشكل غير مباشر بين إسرائيل وحركة "حماس" تهدف لإطلاق سراح 40 محتجزًا إسرائيليًا والتوصل لاتفاق تهدئة لمدة 42 يومًا، وفقًا للتفويض الذي حصل عليه الوفد الإسرائيلي من الحكومة الأمنية المصغرة.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين، أن أعضاء الوفد الإسرائيلي يتوقعون أن تكون المفاوضات طويلة وصعبة، لأنها ستجرى بشكل غير مباشر مع "حماس" وبالتحديد يحيى السنوار قائد الحركة في غزة والمتواري عن الأنظار.
وأوضح المسؤولون أن الوفد الإسرائيلي حصل على تفويض واضح من مجلس الوزراء، ولم يحصل على كل ما طلبه، لكنه حصل على ما يكفي لبدء المفاوضات.
وقالوا: "إن العملية تتم بين إسرائيل والسنوار، وبالتالي فإن أي رد من حركة حماس سيستغرق وقتًا ما بين 24-36 ساعة لكل إجابة تأتي من السنوار".
ومن المقرر أن يصل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع على رأس وفد إلى الدوحة اليوم لاستئناف المفاوضات.
وعقدت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة اجتماعًا الليلة الماضية قررت فيه السماح لوفدها باستئناف المفاوضات.