"بوريل": لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين): "لا يمكن لإسرائيل بناء السلام بالوسائل العسكرية وحدها، والطريقة التي تتبعها إسرائيل لتدمير حركة حماس خاطئة".
وأضاف "بوريل" في تصريحات للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "من الآن فصاعداً لن أتحدث عن عملية السلام، لكنني أريد عملية حل الدولتين"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفت إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر من قِبَل إسرائيل حالياً لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك.
وتساءل "بوريل: ما هي الحلول الأخرى التي يفكّرون (الإسرائيليون) بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟