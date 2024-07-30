"الأونروا": 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: إن مراكز "الأونروا" الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تسجل أسبوعيًّا من 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد.