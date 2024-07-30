"الأونروا": 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة

أعلنت وكالةُ الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط ظروف صحية متردّية تُسهّل انتشار الأمراض.
وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: إن مراكز "الأونروا" الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تسجل أسبوعيًّا من 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد.
وأضافت: أصبح هناك ما مجموعه نحو 40 ألف حالة "إصابة بالتهاب الكبد" منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمّرة على غزة والمتواصلة للشهر العاشر.
وأشارت "الأونروا" إلى أنّ الظروف الصحية المتردّية تُسهّل انتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد "أ".