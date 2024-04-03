إيران.. سنرفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل"

وصرح "دهقان"، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين حول الشكوى القانونية ضد "إسرائيل" بخصوص استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلًا: "سيتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارًا بشأن هذا الموضوع، لكننا سنعلن قريبًا عن القرارات القانونية في هذا الخصوص".