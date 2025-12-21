وفاة سائحة إيطالية في تصادم سفينتين سياحيتين بالأقصر.. وإيقاف القبطان المتسبب

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري في مصر عن وقوع حادث تصادم مروع بين فندقين عائمين "سفينتين سياحيتين" في منطقة هويس إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء الأحد، ما أسفر عن وفاة سائحة أجنبية.
وأوضحت الهيئة أن السفينة "أوبرا" كانت تتحرك من أسوان باتجاه الأقصر، وعقب عبورها منطقة "هويس إسنا" بمسافة تقدر بكيلومترين، فوجئت بمناورة حادة من السفينة "بوريفاج" القادمة من الاتجاه المعاكس، في مخالفة صريحة لقواعد الملاحة التي تمنح أولوية المرور للسفينة المتجهة مع التيار.
وأسفر الحادث عن انبعاج في مقدمة "أوبرا"، وتهشم ثلاث كبائن من الجانب الأيمن لسفينة "بوريفاج"، كما نتج عنه إصابة سائحة إيطالية تبلغ من العمر 50 عامًا، كانت على متن السفينة، بإصابات بالغة ونزيف داخلي، توفيت على إثره داخل العناية المركزة بمستشفى طيبة التخصصي في إسنا.
وأشار بيان "النقل النهري" إلى أنه تم سحب رخصة قائد سفينة "بوريفاج" وإيقافه عن العمل، مع إحالة الحادث إلى النيابة العامة للتحقيق، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل إصابات أخرى خطيرة بين الركاب أو الطاقم، كما تم السيطرة على الموقف دون حدوث غرق أو أضرار كارثية إضافية.
وبحسب ما نشرته شبكة RT، فإن الحادث يُعد من أخطر حوادث التصادم التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، رغم تسجيل حوادث خفيفة مماثلة في أكتوبر الماضي دون إصابات، ما يسلط الضوء على أهمية الالتزام الصارم بقواعد الأولوية في هذا الممر الملاحي الحيوي.
ويُعد هويس إسنا أحد أهم الممرات النيلية التي تربط بين الأقصر وأسوان، وتمر عبره مئات السفن السياحية سنويًا، حاملة آلاف الزوار الأجانب الذين يقصدون المعالم الأثرية الفرعونية، خصوصًا خلال موسم الشتاء الذي يشهد ازدحامًا ملحوظًا.
وتشدد الهيئة العامة للنقل النهري على ضمان سلامة الملاحة وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، في إطار حماية السياحة النيلية، باعتبارها من ركائز الاقتصاد المصري الحيوية.