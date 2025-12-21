وفاة سائحة إيطالية في تصادم سفينتين سياحيتين بالأقصر.. وإيقاف القبطان المتسبب

وأشار بيان "النقل النهري" إلى أنه تم سحب رخصة قائد سفينة "بوريفاج" وإيقافه عن العمل، مع إحالة الحادث إلى النيابة العامة للتحقيق، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل إصابات أخرى خطيرة بين الركاب أو الطاقم، كما تم السيطرة على الموقف دون حدوث غرق أو أضرار كارثية إضافية.