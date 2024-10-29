استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في مجزرتين للاحتلال شمال غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف اليوم، على شمال قطاع غزة إلى أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة وفقد العشرات تحت ركام المنازل.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد شهداء مجزرة البناية السكنية المكونة من خمسة طوابق إلى 93 شهيدًا من عائلة واحدة، وفقدان أكثر من 40 شخصًا تحت الركام، معظمهم من الأطفال والنساء.
وقد أعاق انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات شمال القطاع، انتشال وإسعاف الجرحى والشهداء العالقين تحت أنقاض البناية، كما أعلن مستشفى كمال عدوان عن استشهاد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال القطاع المحاصر لليوم 23 على التوالي، وتسبب كذلك في انتشار المجاعة وسوء التغذية بين الفلسطينيين.