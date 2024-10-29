استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في مجزرتين للاحتلال شمال غزة

وقد أعاق انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات شمال القطاع، انتشال وإسعاف الجرحى والشهداء العالقين تحت أنقاض البناية، كما أعلن مستشفى كمال عدوان عن استشهاد ثمانية فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال القطاع المحاصر لليوم 23 على التوالي، وتسبب كذلك في انتشار المجاعة وسوء التغذية بين الفلسطينيين.