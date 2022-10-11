مجموعة الـ7 تعقد اجتماعَ أزمةٍ لبحث القصف الروسي الواسع على أوكرانيا

تعقد مجموعة السبع اجتماع أزمة، اليوم (الثلاثاء)، غداة القصف الروسي الواسع على أوكرانيا، ويُتوقع أن تشدد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلاله على ضرورة عدم التراجع قيد أنملة عن دعم كييف.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة دول مجموعة السبع عبر الفيديو؛ لمناقشة الهجمات الروسية الأخيرة؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ويبحث الاجتماع الطارئ سبل مواصلة دعم أوكرانيا.
ويأتي الاجتماع غداة إطلاق روسيا وابلًا من الصواريخ، ضرب العاصمة الأوكرانية لأول مرة منذ أشهر؛ بينما حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو من أن بلاده "لا يمكن ترهيبها".