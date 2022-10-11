مجموعة الـ7 تعقد اجتماعَ أزمةٍ لبحث القصف الروسي الواسع على أوكرانيا

ويأتي الاجتماع غداة إطلاق روسيا وابلًا من الصواريخ، ضرب العاصمة الأوكرانية لأول مرة منذ أشهر؛ بينما حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو من أن بلاده "لا يمكن ترهيبها".