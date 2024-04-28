هيئة بحرية بريطانية: زورق مسلح يهاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن

وأضافت أن "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارًا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم، وبعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة".