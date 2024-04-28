هيئة بحرية بريطانية: زورق مسلح يهاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن

أفادت هيئة بحرية بريطانية، أمس الأحد، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلاً بحريًا من سواحل جنوب شرقي اليمن، وقالت إن زورقًا صغيرًا على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن.
وفي التفاصيل، أعلنت جماعة الحوثي، السبت، أنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى تحقيق "إصابة مباشرة".
وأفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري" في وقت سابق، بأن سفينة أُصيبت بأضرار إثر تعرضها إلى هجومين متتاليين قبالة سواحل المخا اليمنية، وفقًا للعربية نت.
وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، في منشور على منصة "إكس" إنها تلقت "بلاغًا من سفينة عن هجومين" على بُعد 14 ميلاً بحريًا نحو جنوب غربي المخا في اليمن.
وأضافت أن "خلال الهجوم الأول شهدت السفينة انفجارًا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم، وبعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة".
يُذكر أنه منذ 19 نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ (حسب أرقامهم) بحسب زعم عبدالملك الحوثي، زاعمة أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، وذلك دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا إسرائيلية عنيفة منذ 7 أكتوبر، وفق زعمها.
وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.