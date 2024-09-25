"الأونروا" تحذّر من ضياع جيل كامل في غزة بسبب تجاهل القانون الدولي الإنساني

وأكد لازاريني أن البيئة الآن هي بيئة من العنف، ليس فقط بسبب الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية، ولكن أيضًا العنف الذي يفرضه المستوطنون الذين لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم؛ مبينًا أنه كل ما كانت هناك عملية أمنية كبيرة تجري، فإنك تجد قرى أو مخيمات بأكملها مغلقة تمامًا، وفي ظل هذا الوضع، من المستحيل إبقاء المدارس مفتوحة.