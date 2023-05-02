"حمدوك" يدعو إلى حوار عاجل بين الجيش و"الدعم السريع" لوقف دائم لإطلاق النار

دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، اليوم (الثلاثاء)، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى حوار عاجل لتوفير الأساس لوقف دائم لإطلاق النار، وإشراك المدنيين في مفاوضات شاملة تهدف إلى وقف الحرب، واستئناف العملية السياسية.
وذكر "حمدوك" في بيان أنه يقترح خمس أولويات ينبغي توجيه الجهود إليها، من بينها: وقف فوري لإطلاق النار، يكون خاضعاً للمراقبة حتى تتوفر السلامة للمواطنين والأجانب في مناطق القتال، واتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنشاء ممرات إنسانية دائمة وموثوقة وآمنة وحماية البنية التحتية الحيوية.
وأشار إلى أنه ناقش تطورات الأزمة السودانية مع عدد من المسؤولين الأفارقة والدوليين، بينهم الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، ووزير المملكة المتحدة لإفريقيا ورئيس أساقفة كانتربري، والعديد من القادة الأفارقة وقادة المنظمات الدولية.