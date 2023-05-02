"حمدوك" يدعو إلى حوار عاجل بين الجيش و"الدعم السريع" لوقف دائم لإطلاق النار

وأشار إلى أنه ناقش تطورات الأزمة السودانية مع عدد من المسؤولين الأفارقة والدوليين، بينهم الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، ووزير المملكة المتحدة لإفريقيا ورئيس أساقفة كانتربري، والعديد من القادة الأفارقة وقادة المنظمات الدولية.