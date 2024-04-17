وزير الخارجية البريطاني: "إسرائيل" ماضية في ردّها على هجوم إيران

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الأربعاء): "من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارًا بالتحرك للرد على هجوم إيران، ونأمل بأن ينفذوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلى التصعيد قدر الإمكان".