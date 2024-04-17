وزير الخارجية البريطاني: "إسرائيل" ماضية في ردّها على هجوم إيران

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الأربعاء): "من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارًا بالتحرك للرد على هجوم إيران، ونأمل بأن ينفذوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلى التصعيد قدر الإمكان".
وأضاف "كاميرون" للصحفيين خلال زيارة يجريها لـ"إسرائيل" إن بلاده تريد "فرض عقوبات منسقة على إيران، وعلى مجموعة السبع أن تبعث برسالة لا لبس فيها إلى طهران"، وفقًا لـ"رويترز".
وتأتي تصريحات "كاميرون"، وسط مساعٍ من حلفاء غربيين، لفرض عقوبات جديدة على طهران؛ بهدف إثناء "إسرائيل" عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأبلغه بأن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد.