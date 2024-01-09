"6618" مهاجرًا فقدوا حياتهم في محاولة الوصول إلى إسبانيا خلال 2023

قضى، أو فُقد، ما لا يقل عن "6618" مهاجرًا كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا عام 2023، الذي شهد تدفّقًا غير مسبوق للمهاجرين في أرخبيل جزر الكناري؛ بحسب تقرير نشرته اليوم "الثلاثاء" منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية.