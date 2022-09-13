13449 تونسيًا هاجروا من بلادهم خلال نحو 8 أشهر

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، بأن 13449 مهاجراً تونسياً، وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ يناير الماضي وحتى 12 سبتمبر الجاري.
وأضاف المنتدى أن من بين الواصلين 624 امرأة، و2635 قاصراً، و1822 قاصرًا من دون مرافقة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأشارت إلى أنها أحصت 507 قتلى قضوا في حوادث غرق قبالة السواحل التونسية منذ مطلع العام.
من جهته، بين الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر، أن أزمة الهجرة متواصلة في ظل صمت من المؤسسات والوزارات التونسية، وحمل "رئاسة الجمهورية المسؤولية" في ذلك.
من ناحيتها، ذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أن قوات خفر السواحل تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء في السواحل الجنوبية والشمالية للبلاد من إحباط 34 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 554 مجتازًا.