13449 تونسيًا هاجروا من بلادهم خلال نحو 8 أشهر

من جهته، بين الناطق الرسمي باسم المنتدى رمضان بن عمر، أن أزمة الهجرة متواصلة في ظل صمت من المؤسسات والوزارات التونسية، وحمل "رئاسة الجمهورية المسؤولية" في ذلك.