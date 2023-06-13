"بوتين": سنلجأ إلى قذائف اليورانيوم المنضب ردًّا على استخدام أوكرانيا لها

فيما يُترقب أن تزود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوكرانيا بقذائف من اليورانيوم المنضب؛ لمساعدتها في التقدم في المعركة أمام موسكو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء أن بلاده قد تستخدم ذخيرة اليورانيوم المنضب ردًّا على استخدام أوكرانيا لها، وفقًا لـ"العربية نت".