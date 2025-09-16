ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,964 شهيدًا و165,312 مصابًا

وسُجلت كذلك 3 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينها طفل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 428 وفاة، منهم 146 طفلًا. ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة وفق مؤشر (IPC)، تم تسجيل 150 حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالجوع، بينها 31 طفلًا.