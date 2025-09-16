ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,964 شهيدًا و165,312 مصابًا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المستمر على القطاع إلى 64,964 شهيدًا و165,312 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر أن الساعات الـ24 الماضية شهدت وصول 59 شهيدًا و386 مصابًا إلى مستشفيات غزة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.
كما ذكرت أن عدد الإصابات الناجمة عن استهداف قوافل المساعدات خلال الفترة ذاتها بلغ 112 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا "لقمة العيش" ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,497 شهيدًا وأكثر من 18,294 مصابًا.
وبحسب وكالة "وفا"، فقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم 12,413 شهيدًا و53,271 إصابة.
وسُجلت كذلك 3 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينها طفل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 428 وفاة، منهم 146 طفلًا. ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة وفق مؤشر (IPC)، تم تسجيل 150 حالة وفاة مرتبطة مباشرة بالجوع، بينها 31 طفلًا.