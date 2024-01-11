ردًا على التصريحات الأمريكية.. "الصين": قضية تايوان خط أحمر لا يجوز تجاوزه

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية قضية تايوان بأنها أول "خط أحمر" في العلاقات الصينية- الأمريكية ولا يجوز تجاوزه.
وقالت ماو نينغ: إن قضية تايوان هي أهم المصالح الأساسية للصين، مضيفة في مؤتمر صحفي اليوم، خلال تعليقها على تصريحات أمريكية بخصوص معارضة أي تدخل في الانتخابات في تايوان: "قضية تايوان هي شأن داخلي للصين، والانتخابات في منطقة تايوان هي شأن محلي للصين، ولا يمكن أن نتحمل أي تدخل خارجي في ذلك".
وشددت وفق "روسيا اليوم" على أن الولايات المتحدة تدلي بشكل علني بتصريحات غير مسؤولة بشأن الانتخابات في تايوان، ومن جانبها "تعرب الصين عن استيائها الشديد وتعارضها بشدة".
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن بلادها "ستتخذ إجراءات حاسمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية".
ومن المقرر إجراء انتخابات رئيس إدارة تايوان وانتخابات المجلس التشريعي - برلمان الجزيرة - في 13 يناير الجاري.