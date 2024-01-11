ردًا على التصريحات الأمريكية.. "الصين": قضية تايوان خط أحمر لا يجوز تجاوزه

وقالت ماو نينغ: إن قضية تايوان هي أهم المصالح الأساسية للصين، مضيفة في مؤتمر صحفي اليوم، خلال تعليقها على تصريحات أمريكية بخصوص معارضة أي تدخل في الانتخابات في تايوان: "قضية تايوان هي شأن داخلي للصين، والانتخابات في منطقة تايوان هي شأن محلي للصين، ولا يمكن أن نتحمل أي تدخل خارجي في ذلك".