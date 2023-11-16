الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات في مجمع الشفاء بغزة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس في قطاع غزة فجر الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء، بعدما نفّذ الأربعاء عملية عسكرية في جزء من هذا المجمع الطبي.