الجيش الإسرائيلي ينشر جرافات في مجمع الشفاء بغزة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس في قطاع غزة فجر الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نشر جرافات في مستشفى الشفاء، بعدما نفّذ الأربعاء عملية عسكرية في جزء من هذا المجمع الطبي.
وقالت الوزارة في بيان موجز: إن "الجرافات الإسرائيلية قامت بتجريف أجزاء من المدخل الجنوبي قرب مبنى الولادة بالمستشفى".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي ردًّا على سؤال لوكالة "فرانس برس" إنه ينفّذ حاليًا عملية في المجمع الطبي.
وقال مسؤول العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة الجنرال يارون فينكلمان عبر قناة تلغرام التابعة للجيش الإسرائيلي: "ننفذ الليلة عملية محددة الهدف في مستشفى الشفاء، ونواصل المضي قدمًا".
ونفّذ الجيش عملية في المستشفى الأكبر في غزة الأربعاء قبل سحب جنوده ودباباته؛ مما أثار قلقًا وانتقادات دولية.
ووفق الأمم المتحدة؛ يوجد في المجمع الطبي حوالى 2300 شخص بين مرضى ومقدمي رعاية صحية ونازحين.
وتأتي العملية الجديدة بُعَيد دعوة مجلس الأمن الدولي إلى "هدنات وممرات إنسانية" في قطاع غزة؛ في أول قرار له منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.