أذربيجان.. إحباط هجوم مسلح على سفارة إسرائيل في باكو

جاء ذلك فيما نقله مراسل "يديعوت أحرونوت" ايتمار إيشنر، حيث تابع أن رجلاً من أصول إيرانية على ما يبدو حاول اقتحام السفارة وهو مسلح، فيما سيطر أفراد جهاز الأمن الوطني الأذربيجاني عليه ونزعوا سلاحه. وتم تقديم المشتبه فيه إلى محكمة في باكو، وتم تمديد اعتقاله لمدة 4 أشهر.