بعد عملية الدهس بالقدس.. مستوطنون يهينون بن غفير ويسخرون منه

وقالت القناة "12" الإسرائيلية: إن بن غفير تفقّد موقع الهجوم في مستوطنة راموت بالقدس، وقوبل بصرخات مدوية من قبل عشرات المستوطنين الذين وصلوا إلى مكان الحادث.