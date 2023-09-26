بيلاروسيا: لا نتصور دخولنا الحرب في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية

وعن هذه الصواريخ قال: "لا أرى مثل هذا الخيار لأنها أداة دفاع في المقام الأول"، لكن إذا تعرضت بيلاروسيا للغزو "لن أستبعد استخدام أي أدوات للدفاع عن سيادة بلادنا ووحدة أراضيها"، بحسب ألينيك.