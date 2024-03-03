تقرير إسرائيلي: جنود احتياط مسرحون يعرضون عتادهم للبيع على الإنترنت

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بقيام جنود احتياط مسرحين من الخدمة ببيع عتاد عسكري حصلوا عليه كتبرعات، لافتة إلى الطلب المتزايد من الإسرائيليين على اقتناء الأسلحة النارية.