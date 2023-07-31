تركيا.. العثور على 28 لغمًا بحريًا يغلق شاطئًا في منتجع تركي شهير قرب إسطنبول

وذكرت قناة "إن تي في" نقلًا عن سلطات مدينة إسطنبول: "اكتشف غواصون خلال غطسهم في 30 يوليو في الساعة 10:00 بالتوقيت التركي 28 لغمًا بحريًا على الأقل، تم نقل 8 منها إلى الشاطئ لتدميرها لاحقًا".