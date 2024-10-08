"نتنياهو": "قضينا على آلاف الإرهابيين ومن بينهم نصر الله نفسه وبديل نصر الله وبديل البديل"

وحذَّر نتنياهو اللبنانيين من أنهم سيواجهون "دمارًا ومعاناة" أشبه بما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة إذا لم "يحرر" بلدهم من حزب الله، وقال: "لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يقع في هاوية حرب طويلة الأمد، ستؤدي إلى دمار ومعاناة أشبه بما نشهده في غزة".