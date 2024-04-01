"الفائز 85 مليوناً".. "أردوغان" يعترف بخسارة حزبه الانتخابات المحلية ويعلّق

اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بخسارته في الانتخابات المحلية، قائلاً إنه سيحترم إرادة الشعب التركي.
وقال "أردوغان"؛ في كلمة بمقر حزبه الحاكم، "العدالة والتنمية"، في العاصمة أنقرة، الإثنين: "مع الأسف لم نحصل على النتائج المرجوة والمأمولة في اختبار الانتخابات المحلية".
وأضاف الرئيس التركي: "سنناقش أسباب هذا التراجع على المستوى المحلي. وأينما خسرنا أو تراجعنا، سنُحدّد الأسباب بشكلٍ جيد جداً وسنقوم بالتدخلات المناسبة".
وأشار "أردوغان"؛ إلى أنه بصرف النظر عن النتائج "الفائز في هذه الانتخابات بشكل رئيس هي ديمقراطيتنا، وإرادة الشعب، وجميع الـ 85 مليون مواطن، بصرف النظر عن آرائهم السياسية"، وفق ما نقلت "c.n.n" بالعربية.
وأجرت تركيا انتخابات محلية على مستوى البلاد، الأحد، لانتخاب رؤساء بلديات المدن، ورؤساء البلديات، وغيرهم من المسؤولين المحليين الذين سيشغلون مناصبهم للسنوات الخمس المقبلة.
و"أردوغان" ليس مرشحاً في هذه الانتخابات، لكن يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها اختبارٌ لما إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يمكنه استعادة المدن التي خسرها عام 2019.