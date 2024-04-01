"الفائز 85 مليوناً".. "أردوغان" يعترف بخسارة حزبه الانتخابات المحلية ويعلّق

و"أردوغان" ليس مرشحاً في هذه الانتخابات، لكن يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها اختبارٌ لما إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يمكنه استعادة المدن التي خسرها عام 2019.