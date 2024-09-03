العالم

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40819 والإصابات إلى 94291 منذ بدء العدوان

قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر أسفرت عن استشهاد 33 مواطنًا خلال الـ 24 الماضية
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40819 والإصابات إلى 94291 منذ بدء العدوان
تم النشر في

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94291 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنًا، وإصابة 67 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الاحتلال الإسرائيلي
غزة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org