بعد الأنباء الأمريكية عن نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء.. "ريابكوف": "نوايا خبيثة"

بدورها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الحديث يدور فقط عن "خطط روسية محتملة" وهي مشروعات "ما زالت قيد التطوير"، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن مثل هذه الخطط لا تشكل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة أو لأي من حلفائها الأوروبيين.