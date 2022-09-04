الجيش اليمني يقضي على 4 حوثيين ويصيب 6 خلال مواجهات في تعز

وأضاف أن العدو نفذ أيضًا تحركات تحت مواقع الجيش الوطني بالتمشيط من مدفع مضاد للطيران عيار 23 ملم، وجرى التصدي له، وحدثت مواجهات قوية، جرح خلالها 4 من المجموعة المتسللة، التي تقدر بـ 12 فردًا، وإجبارهم على التراجع والفرار.