الجيش اليمني يقضي على 4 حوثيين ويصيب 6 خلال مواجهات في تعز

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مقتل وإصابة 10 عناصر من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران، خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وأفاد المتحدث باسم محور الجيش اليمني في محافظة تعز العقيد عبدالباسط البحر، عبر "تويتر"، بأن الحوثيين عاودوا لخروقاتهم المتكررة للهدنة الأممية الإنسانية المعلنة في جبهات محور تعز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ونفذوا محاولة تسلل في جبهة ميلات بالضباب غربي المدينة، تصدت لها قوات الجيش الوطني، ونتج عنها مقتل 4 من عناصرهم وجرح 2 آخرين.
وأضاف أن العدو نفذ أيضًا تحركات تحت مواقع الجيش الوطني بالتمشيط من مدفع مضاد للطيران عيار 23 ملم، وجرى التصدي له، وحدثت مواجهات قوية، جرح خلالها 4 من المجموعة المتسللة، التي تقدر بـ 12 فردًا، وإجبارهم على التراجع والفرار.
وبيّن أن الميليشيا قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط تبة الخزان والمقهاية، قرب طريق الضباب، شريان تعز الجزئي الوحيد، وذلك من مواقعهم في الروض وغرب المدينة.
وأشار إلى أن الجيش الوطني رد على مصادر النيران المعادية وأسكتها.