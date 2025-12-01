السودان يعرض على روسيا إنشاء أول قاعدة بحرية لها في أفريقيا مقابل دعم عسكري

ورأى مسؤولون أميركيون أن هذا التطور قد يمنح روسيا موطئ قدم إستراتيجيًا في البحر الأحمر، يعزز من قدرتها على مراقبة قناة السويس ويمكّن سفنها الحربية من البقاء لفترات أطول في المياه الدافئة. كما قد يُسهم في توسيع النفوذ الروسي في أفريقيا والعالم، وفق اللواء الأميركي المتقاعد مارك هيكس، الذي اعتبر الاتفاق "مكسبًا سياسيًا لبوتين".