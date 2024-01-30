مزاعم إسرائيلية: "الأونروا" مُخترقة وواجهة لحركة "حماس"

وأضاف ليفي أن 10 في المئة من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في حركتي حماس أو الجهاد في غزة، من دون تقديم أي دليل على ذلك، مشيرًا إلى أنها "ليست منظمة محايدة".