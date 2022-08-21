ارتفاع عدد قتلى سيول السودان إلى 80 شخصًا.. وإعلان الطوارئ في 6 ولايات

وأعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ نتيجة السيول في 6 ولايات. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية في السودان أمس الأحد من أن أمطار موسم هذا العام ستكون أعلى، وأن السيول المفاجئة قد تضرب أغلب الولايات؛ وهو ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المنخفضة.