الخارجية الفلسطينية تُدين اعتداءات الاحتلال المستمرة على المصلين والمعتكفين داخل الحرم الإبراهيمي

وعدّت الخارجية هذه الإجراءات امتدادًا لسياسة استعمارية، تهدف إلى فرض المزيد من التحكم والسيطرة في المقدسات، وفرص الوصول إليها؛ مطالِبة بإجراءات دولية فاعلة لردع الاحتلال، وإجباره على وقف تَغَوّله على الشعب الفلسطيني.