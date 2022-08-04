وزير الخارجية الصيني يصف زيارة "بيلوسي" إلى تايوان بـ"العمل المجنون"

وفي تصريح على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الآسيان في كمبوديا، قال وانغ إن "الصين بذلت أقصى جهد دبلوماسي لتفادي الأزمة، لكنها لن تسمح أبداً بإلحاق الأذى بمصالحها الأساسية"، معلناً أن "التدابير الصينية الحالية والمستقبلية هي تدابير دفاعية مضادة وضرورية".