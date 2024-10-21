الأمم المتحدة تُحذر من كارثة إنسانية في غزة.. شبح المجاعة يلوح قبل الشتاء

حذَّرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة؛ وذلك مع تزايد مخاطر المجاعة قبل حلول فصل الشتاء.
ويأتي هذا التحذير في ظل توقف المساعدات الإنسانية نتيجة الحصار المستمر الذي يفاقم معاناة السكان، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
وأشار تقرير صادر عن المنظمة الدولية إلى أن القيود المفروضة على إدخال المواد الغذائية والإغاثية تهدد حياة مئات الآلاف من العائلات، خاصة الفئات الضعيفة, مثل الأطفال وكبار السن.
وأكدت الأمم المتحدة أن استمرار الحصار يعرقل وصول الدعم الإنساني الضروري؛ ما يعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري؛ لرفع الحصار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة؛ لتجنب كارثة مجاعة محتملة قبل حلول الشتاء.