الأمم المتحدة تُحذر من كارثة إنسانية في غزة.. شبح المجاعة يلوح قبل الشتاء

وأشار تقرير صادر عن المنظمة الدولية إلى أن القيود المفروضة على إدخال المواد الغذائية والإغاثية تهدد حياة مئات الآلاف من العائلات، خاصة الفئات الضعيفة, مثل الأطفال وكبار السن.