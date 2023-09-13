"السيسي" يوجّه بتجهيز حاملة طائرات كمستشفى ميداني للمصابين في ليبيا

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم "الأربعاء"، بتجهيز حاملة الطائرات المصرية من نوع ميسترال كمستشفى ميداني؛ للمساعدة في جهود الإغاثة في ليبيا.
وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن السيسي وجه أيضًا بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية لمن فقدوا ديارهم من الليبيين جراء الإعصار دانيال.
في السياق نفسه نقل التلفزيون المصري عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي؛ أن "السيسي" وجه القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.