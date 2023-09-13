"السيسي" يوجّه بتجهيز حاملة طائرات كمستشفى ميداني للمصابين في ليبيا

وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان عبر منصة "إكس"، أن السيسي وجه أيضًا بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية لمن فقدوا ديارهم من الليبيين جراء الإعصار دانيال.