في 24 ساعة.. الاحتلال الإسرائيلي يدمّر مئات المنازل شرق رفح

وأكّدت أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من انتشال الشهداء والجرحى في المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما يتصاعد الدخان الأسود من عديدٍ من المنازل بسبب تعرُّضها للقصف الإسرائيلي.