في 24 ساعة.. الاحتلال الإسرائيلي يدمّر مئات المنازل شرق رفح

دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية، مئات المنازل في البلدات الشرقية لمدينة رفح- جنوبي قطاع غزة.
وأفادت طواقم الإسعاف والدفاع المدني في القطاع، بأن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت مئات المنازل في بلدات: الشوكة والنصر والفخاري، وحي الجنينة- شرقي مدينة رفح.
وأقدمت قوات الاحتلال المتوغلة بعشرات الآليات العسكرية -شرق المدينة- على تفجير مربعات سكنية كاملة في محيط معبر رفح البري.
وأكّدت أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من انتشال الشهداء والجرحى في المناطق الشرقية لمدينة رفح، فيما يتصاعد الدخان الأسود من عديدٍ من المنازل بسبب تعرُّضها للقصف الإسرائيلي.