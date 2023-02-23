الأمم المتحدة تخطط لزيادة المساعدات إلى السوريين في مناطق المعارضة

أفاد مسؤول كبير في الأمم المتحدة اليوم (الخميس) بأن المنظمة سوف تزيد توصيل المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة لمساعدة ملايين المتضررين من الزلزال الكارثي الذي وقع هذا الشهر.
وأوضح منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، أن الزيادة المخطط لها لشاحنات الإغاثة إلى 40 شاحنة يومياً لا تزال غير كافية لمواجهة الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث تمس الحاجة إلى الإمدادات الطبية لمكافحة الأمراض وكذلك للمزيد من الغذاء والملاجئ المؤقتة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن أكثر من 280 شاحنة عبرت الحدود التركية إلى شمال غرب سوريا منذ استئناف عمليات الإغاثة في التاسع من فبراير (شباط)، بعد وقوع الزلزال بثلاثة أيام بعد أن توقفت بسبب أضرار لحقت بالطرق الرئيسية.
وأشار "هادي" إلى أن تدفقات المساعدات التي تمس الحاجة إليها ستزداد أكثر، بمجرد أن تسمح جميع الأطراف للأمم المتحدة بالتوصيل.