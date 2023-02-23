الأمم المتحدة تخطط لزيادة المساعدات إلى السوريين في مناطق المعارضة

وأوضح منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية مهند هادي، أن الزيادة المخطط لها لشاحنات الإغاثة إلى 40 شاحنة يومياً لا تزال غير كافية لمواجهة الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث تمس الحاجة إلى الإمدادات الطبية لمكافحة الأمراض وكذلك للمزيد من الغذاء والملاجئ المؤقتة، وفقاً لـ"رويترز".