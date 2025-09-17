الكرملين: ظهور بوتين بالزي العسكري يعكس تقليدًا يعبر عن تقدير الجيش

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين إن ارتداء بوتين للزي العسكري ليس أمرًا جديدًا، بل سبق أن ظهر به في مناسبات مماثلة، مشيرًا إلى أن الرئيس يحرص على هذا الظهور باعتباره رمزًا للاحترام والانتماء، وليس مجرد إجراء بروتوكولي.