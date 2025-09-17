الكرملين: ظهور بوتين بالزي العسكري يعكس تقليدًا يعبر عن تقدير الجيش

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن ظهور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزي العسكري مؤخرًا يأتي في إطار تقليد اعتاد عليه خلال زياراته للمواقع والمعاهد العسكرية، وهو تعبير عن تقديره العميق للجيش والقوات المسلحة.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين إن ارتداء بوتين للزي العسكري ليس أمرًا جديدًا، بل سبق أن ظهر به في مناسبات مماثلة، مشيرًا إلى أن الرئيس يحرص على هذا الظهور باعتباره رمزًا للاحترام والانتماء، وليس مجرد إجراء بروتوكولي.
وأضاف أن القوات المسلحة تنظر إلى هذه الإطلالة باعتبارها رسالة دعم معنوي تعكس أولوية مكانتها لدى القيادة الروسية.
وكان الرئيس الروسي قد زار أمس ميدان تدريب "مولينو" في مقاطعة نيجني نوفغورود جنوب غربي البلاد وفق موقع RT، القريب من الحدود الأوكرانية، حيث تابع عن كثب سير مناورات "الغرب-2025" الاستراتيجية. وقد لفت الأنظار ظهوره بزي رسمي يحمل شارات تعريفية تؤكد موقعه كالقائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية.
ويأتي هذا الظهور في وقت تسعى فيه موسكو إلى إبراز جاهزية قواتها وتعزيز صورتها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، فيما يراه مراقبون استمرارًا لنهج بوتين في ربط شخصيته السياسية بالهوية العسكرية للدولة الروسية.