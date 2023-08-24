بعد إعلان مقتل "بريغوجين".. ما مصير 50 ألفًا من مرتزقة "فاغنر"؟

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن بريغوجين، لم يكن الوحيد من قيادات "فاغنر" الذي لقي حتفه في الحادث، بل كان معه على متن الطائرة ديمتري أوتكين، أحد أقرب حلفائه، وهو شخصية رئيسية أخرى في "فاغنر".