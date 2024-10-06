غارات إسرائيلية تدمّر شاحنات إغاثية جنوب حمص وتصيب 3 من فرق الإغاثة

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم، شاحنات تحمل مواد إغاثية وطبية في مصنع فارغ للسيارات الإيرانية جنوب مدينة حمص، وفقًا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاءت هذه الغارة بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية على دمشق والحدود اللبنانية السورية خلال الأيام الماضية.
وأكد المرصد أن الطائرات الإسرائيلية شنّت ثلاث غارات بصواريخ استهدفت 3 شاحنات كانت محملة بمواد غذائية وطبية في منطقة حسياء الصناعية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أسفرت الغارة عن إصابة 3 أشخاص من فرق الإغاثة وتدمير الشاحنات بالكامل، وأشار المرصد إلى أن الشاحنات كانت قادمة من العراق؛ لتقديم المساعدات الإنسانية للبنانيين المتضررين من الغارات الإسرائيلية.
من جهته، أكد عامر خليل مدير المدينة الصناعية في حسياء، وقوع العدوان الجوي الإسرائيلي على المصنع الذي أدى إلى أضرار مادية كبيرة دون وقوع خسائر بشرية إضافية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي الأيام الأخيرة، كثفت "إسرائيل" استهدافها للمناطق القريبة من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، وسط تصاعد الغارات الجوية على المنطقة.