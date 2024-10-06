غارات إسرائيلية تدمّر شاحنات إغاثية جنوب حمص وتصيب 3 من فرق الإغاثة

من جهته، أكد عامر خليل مدير المدينة الصناعية في حسياء، وقوع العدوان الجوي الإسرائيلي على المصنع الذي أدى إلى أضرار مادية كبيرة دون وقوع خسائر بشرية إضافية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".