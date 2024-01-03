بعد اغتيال العاروري.. "اليونيفيل": أي احتمال للتصعيد قد تكون له عواقب مدمرة

قالت كانديس أرديل، نائبة مدير المكتب الإعلامي بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأربعاء، إن القوة الأممية تشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال "للتصعيد قد تكون له عواقب مدمرة" بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في بيروت.