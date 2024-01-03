بعد اغتيال العاروري.. "اليونيفيل": أي احتمال للتصعيد قد تكون له عواقب مدمرة

قالت كانديس أرديل، نائبة مدير المكتب الإعلامي بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأربعاء، إن القوة الأممية تشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال "للتصعيد قد تكون له عواقب مدمرة" بعد اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري في بيروت.
وأضافت أرديل، في تصريحات للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام "نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثّوا على ضبط النفس".
وأعلنت حماس، أمس الثلاثاء، استشهاد العاروري؛ والقياديَّيْن بكتائب القسّام سمير فندي؛ وعزام الأقرع؛ وأربعة كوادر أخرى من أبناء الحركة، في ضربة نفّذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مكتب تابع للحركة في بيروت.
وتفجّر قصف متبادل عبر الحدود بين جيش الاحتلال من ناحية وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من ناحية أخرى، في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.