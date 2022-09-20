"ليرحل الملالي".. الاحتجاجات الإيرانية تتصاعد والأمن يطلق النار على محتجين بشيراز

يذكر أن الشابة الراحلة المتحدرة من محافظة كردستان، كانت أوقفت في 13 سبتمبر الجاري، خلال زيارة لأقاربها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق" بحجة ارتداء "ملابس غير ملائمة"، لكنها سرعان ما دخلت في غيبوبة بعد ساعات على توقيفها.