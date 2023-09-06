أمريكا تختبر صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات قادرًا على حمل رؤوس نووية

وأوضح سلاح الجو الأمريكي، في بيان، أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات غير المسلح والمجهز بثلاث للعودة عبر مركبات إعادة دخول تجريبية، أطلق من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا وسافر مسافة 4200 ميل إلى جزيرة كواجالين أتول في جزر مارشال.

وأضاف: أن هذا الإطلاق التجريبي جزء من الأنشطة الروتينية والدورية التي تهدف إلى إثبات أن الردع النووي للولايات المتحدة آمن وموثوق وفعال لردع تهديدات القرن الحادي والعشرين، ومثل هذه الاختبارات حدثت أكثر من 300 مرة من قبل، وهذا الاختبار ليس نتيجة لحدث عالمي حالي؛ وفقًا لـ"سي إن إن".

من جهتها ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا مسبقًا بالتجربة، وأرسلت إخطارًا قبل الإطلاق؛ وفقًا لقوانين السلوك في لاهاي.